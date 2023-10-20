العالم اليوم - تونس تلغي مهرجان قرطاج السينمائي تضامناً مع الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 06:27 صباحاً - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين.

ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.

وتونس التي استضافت على أراضيها بين العامين 1982 و1994 منظمة التحرير الفلطسينية بقيادة ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، تُعتبر منذ أمد بعيد داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية.

ونُظّمت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من البلاد تنديدا بضربة سقط فيها وفقاً للسلطات المحلية مئات القتلى في باحة مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء.