نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "الصهاينة" تقتحم مدينتي رام الله والبيرة (مشاهدة فيديو مباشر فلسطين) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الصهاينة" تقتحم مدينتي رام الله والبيرة (مشاهدة فيديو مباشر فلسطين)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وكذلك مدينة نابلس، شمال الضفة الغريبة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن قوات الاحتلال الصهيوني، اقتحمت، مدينتي رام الله والبيرة، من عدة محاور، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

أشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله التحتا حيث أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص وقنابل الصوت من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة بيت لحم فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة نابلس بالضفة الغربية من عدة محاور.