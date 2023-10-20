نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زلزال يضرب وسط تركيا وأمريكا (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبينات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 47 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت كذلك على مسافة 19 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من جوكسون.

كما ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جوام الأمريكية الواقعة غرب المحيط الهادئ على عمق 35 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتعد جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة المحيط الهادئ من أعمدة الاستراتيجية العسكرية لـ«واشنطن»، ويتواجد بها قاعدة بحرية وجوية، وتتيح الجزيرة للقوات الأمريكية الوصول بسرعة إلى مناطق التأزم في شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها فجر اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكترني، وقوع بؤرة زلزال ضرب، جزيرة جوام الأمريكية على مسافة 404 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من سايبان وأكبر جزيرة لمجموعة دول الكومنولث لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.