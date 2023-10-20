نائب «بالعربي للدراسات»: القوى الدولية والإقليمية تتكالب على الشعب الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن مظلمة الشعب الفلسطيني أكبر مظلمة تاريخية ولا شك في ذلك، مشيدا بتضامن الشعب المصري بمختلف فئاته لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف خلف قيادته السياسية.

وأضاف الدكتور مختار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القوى الدولية والإقليمية تتكالب على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته على حساب الأمن القومي المصري، والأمن القومي الأردني، مؤكدا أن الشعب المصري قدم الكثير للقضية الفلسطينية ويتعاطف مع الشعب الفلسطيني دائما.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أمريكا هي من صنعت إسرائيل لتقديم خدمات لها وتحقيقا لمصالحها في الشرق الأوسط، مطالبا العالم العربي والإسلامي بضرورة التكاتف من أجل حل القضية الفلسطينية لأن ضيعها يمثل انهيارا لأمنه القومي ومستقبلة.