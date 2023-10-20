عاجل - "بايدن" في خطر وكلمة السر فلسطين.. صفعة قوية من الأمريكيين لـ سياسته القذرة في غزة (استطلاع)

أحمد جودة - القاهرة - استطلاع يدمر أحلام "بايدن".. أمريكيون يرفضون سياسته بسبب موقفه من الحرب في غزة

فلسطين مباشر، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين، غزة، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBS الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين لا يوافقون على تعامل بايدن مع التصعيد في الشرق الأوسط، فيما وصلت نسبة عدم الموافقة بين الناخبين الجمهوريين إلى 72%.

وعند الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل، انقسمت آراء الذين شملهم الاستطلاع، وفي حين أن غالبية مؤيدي الحزب الجمهوري يؤيدون هذه الخطوة، فإن أكثر من النصف (53%) من الديمقراطيين يعارضون مثل هذه المساعدة.

وعندما سئلوا عن ضرورة إرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة، أجابت الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين بالإيجاب (70%)، فيما عارضت أغلبية الجمهوريين (59%) هذا الإجراء.

وتم إجراء الاستطلاع على 1878 بالغا أمريكيًيا في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، ويبلغ هامش الخطأ 2.9 نقطة مئوية، حسبما ذكرت شبكة CBS الأمريكية.