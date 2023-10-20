عاجل - فلسطين.. المساعدات الإنسانية تدخل غزة رسميا في هذا الموعد (فيديو وصور)

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أحمد جودة - القاهرة - المساعدات الإنسانية تدخل غزة رسميا في هذا الموعد

فلسطين، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، فلسطين اليوم، المساعدات الإنسانية، رفعت إدارة معبر رفح الحواجز الأسمنتية من أمام معبر رفح البري تمهيدًا لدخول شاحنات المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

معبر رفح

تمهيدا لدخول الشاحنات.. إزالة الحواجز الأسمنتية أمام بوابات معبر رفح البري

من جهتها؛ أكدت المصادر، أن هناك تجهيزات كبيرة تحدث الآن أمام معبر رفح البري من تنظيف ورفع السواتر الأسمنتية من أمام بوابات معبر رفح البري، تمهيدًا لدخول الشاحنات الإغاثية وسط أنباء عن وصول الأمين العام للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة ليشهد دخول المساعدات الإنسانية.

أخبار فلسطين.. موعد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (فلسطين اليوم بث مباشر)

ويواصل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمة حياة كريمة، اعتصامهم أمام معبر رفح البري، مطالبين بدخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

تمهيدا لدخول الشاحنات.. إزالة الحواجز الأسمنتية أمام بوابات معبر رفح البري

وأعلن التحالف، أمس، الدخول في اعتصام مفتوح لحين دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتقديمها للمنظمات الإنسانية وتقديمها للأهالي في قطاع غزة.

في سياق آخر، طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة الثلاثاء الماضي.

أخبار فلسطين.. المساعدات الإنسانية.. استعدادات مكثفة تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة (فلسطين مباشر)

وقالت السفيرة الفلسطينية هالة أبو حصيرة، في مؤتمر صحفي، إن “دولة فلسطين أودعت، ملفًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في هذه الجريمة"، مؤكدةً أنه ”يجب فتح تحقيق دولي".

إزالة الحواجز الأسمنتية أمام بوابات معبر رفح البري

وتعرضت مستشفى المعمداني الواقع في مدينة غزة لقصف إسرائيلي الثلاثاء الماضي مما أثار موجة تنديد واسعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني إلى 471، مجددة اتهام إسرائيل بـ "المجزرة".