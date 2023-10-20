نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الجمعيات الأهلية: قصف مستشفى المعمداني جريمة تتنافى مع المواثيق الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استنكر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وقتل النساء والأطفال والشيوخ.

وأضاف الدكتور طلعت عبدالقوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتداء على مستشفى المعمداني جريمة بشعة، تتنافى مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين وذكرتنا بقصف العدو الصهيوني لمدرسة بحر البقر.

تابع عضو مجلس النواب، أطلقنا قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني تضم 106 قاطرة محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و200 ألف عبوة دواء، وخيام وغيرها ولكن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي ونأمل في الساعات القادمة دخول المساعدات لإرسال قافلة أخرى بصدد الإعداد لها.

