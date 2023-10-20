نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 13 فلسطينيا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس بطولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت شبكة روسيا اليوم عن مصادر محلية تفيد استشهاد 13 فلسطينيا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس بطولكرم.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا رام الله والبيرة، وكذلك نابلس، شمال الضفة الغربية.

ولفتت المراسلة إلى أن مواجهات اندلعت في حي بطن الهوا في رام الله فجر اليوم.

بدورها، قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت، مدينتي رام الله والبيرة، من عدة محاور، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله التحتا حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت من دون الإفادة عن وقوع إصابات.