"حزب الله" يتوعد بالرد على مقتل مدني بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أدان "حزب الله" اللبناني بشدة مقتل مدني بنيران إسرائيلية في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان أمس الخميس، متوعدا بالرد على "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها القوات ‏الاسرائيلية".

وقال "حزب الله" في بيان له صباح اليوم الجمعة:"نعتبر ‏هذا العدوان استكمالا لجرائم إسرائيل السابقة ضد الإعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم ‏من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمها الوحشية ضد المدنيين".

وأضاف "حزب الله" محذرا إسرائيل: "نؤكد مجددا أن قتل المدنيين والاعتداء على أمن لبنان لن يمر دون رد أو عقاب".

وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن أثناء قيام فريق إعلامي يضم 7 أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العباد الإسرائيلي في خراج بلدة حولا عند حدود لبنان الجنوبية، استهدفهم الجنود الإسرائيليون بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر.

ونهار الخميس، شن "حزب الله" هجوما بصواريخ موجهة على موقع العباد الإسرائيلي وأكد إصابته إصابات مباشرة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان، وتعرض عدة مواقع عسكرية لصواريخ موجهة، وأضاف في وقت لاحق أنه شن هجمات جديدة على أهداف تابعة لـ "حزب الله"، تشمل عددا من نقاط المراقبة التابعة له، ردا على القصف من الجانب اللبناني.