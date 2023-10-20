العالم اليوم - الفلبين تتفق على استثمارات بـ 4.26 مليار دولار مع السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 10:24 صباحاً - قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن وفد أعمال فلبينيا وقع صفقات استثمار تبلغ قيمتها إجمالا أكثر من 4.26 مليار دولار مع قادة أعمال سعوديين.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن الاتفاقات تم التوقيع عليها أمس الخميس على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج في السعودية وحضرها ماركوس.

وتعد المملكة وجهة رئيسية للعمالة الفلبينية إذ يعمل أكثر من مليون شخص في قطاعات البناء أو التمريض أو العمالة المنزلية.

وذكر البيان أن شركتي الرشيد للاستثمارات البترولية وسامسونغ الهندسية وقعتا اتفاقية مع شركة إي.إي.آي الفلبينية لخدمات تصدير مستلزمات البناء بقيمة 120 مليون دولار.

ووقعت شركة آركو للموارد البشرية اتفاقية بقيمة 3.7 مليار دولار مع جمعية وكالات التوظيف الفلبينية المرخصة.

كما تم التوقيع على صفقة بقيمة 191 مليون دولار بين شركة مهارة للموارد البشرية السعودية والشركتين الفلبينيتين ستافهاوس إنترناشونال ريسورسز وإي-جي.إم.بي إنترناشونال لخدمات الموارد البشرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اجتماع الوفدين السعودي والفلبيني شمل مناقشات حول الطاقة والصناعة والخدمات المالية الإسلامية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى اتفاق بشأن الموارد البشرية يهدف إلى توفير العمالة الماهرة للمملكة.