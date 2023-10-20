مجلس السفراء العرب في موسكو يثمن الدور الروسي تجاه الأحداث الجارية

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن مجلس السفراء العرب في موسكو الموقف الروسي تجاه الأحداث الجارية لا سيما حرصه على وقف إطلاق النار وإيجاد مخرج للكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

اجتمع الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 مجلس السفراء العرب في موسكو بمقر بعثة جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها الأحداث الراهنة في غزة، وقد أعرب المجلس خلال تداوله لهذا البند عن "تثمينه للموقف الروسي تجاه الأحداث الجارية لا سيما حرصه على وقف اطلاق النار وإيجاد مخرج للكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وكذا تحركاته الإيجابية في مجلس الأمن التي للأسف تم إجهاضها من قبل أطراف دولية أخرى".

وفي مستهل الاجتماع دعا عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجمهورية اللبنانية د.شوقي بونصار "أصحاب السعادة السفراء العرب للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال هذا العدوان الغاشم الذي يشنه الجيش الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما اتفق السفراء العرب في موسكو على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للعمل مع روسيا الاتحادية الصديقة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، انطلاقا من الايمان المشترك للجانبين بالسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا يحمي المنطقة وجميع دولها وشعوبها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، بما في ذلك المخاطر المحدقة من توسيع رقعة النزاع القائم.