العالم اليوم - ولي العهد السعودي: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة الخليج – آسيان في الرياض اليوم الجمعة، رفض بلاده القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

وقال ولي العهد السعودي "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.. نؤكد رفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا "يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية.. ويجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود

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وحول العلاقات مع دول الآسيان، قال ولي العهد السعودي إن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها.

وأضاف أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية "فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات".

وقال "إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا".

وأضاف "نتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية".

وثمن ولي العهد السعودي إعلان دول الآسيان دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.