نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش انعقاد قمة مجلس التعاون ودول "آسيان" في العاصمة السعودية الرياض.

وحسب الديوان الأميري، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

هذا ومن المقرر أن يغادر سوناك السعودية متوجها إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان سوناك وصل إلى الرياض قادما من تل أبيب، حيث أكد أن إسرائيل لديها "الحق والواجب" في ملاحقة "حماس" في بداية زيارة للمنطقة تستغرق يومين.

وفي رحلته إلى الشرق الأوسط، أجرى رئيس الوزراء أيضا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركزت على التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.