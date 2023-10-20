العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 3%

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 3% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الجمعة مقتفيا أثر انخفاضات في وول ستريت خلال الليل على الرغم من أن المؤشر عوض بعض خسائره المبكرة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند تراجعها.

وهبط المؤشر نيكي 0.54 بالمئة ليغلق عند 31259.36 نقطة بعدما فتح على انخفاض 0.85 بالمئة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 2255.65 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول، "فتحت السوق على انخفاض لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق".

وأغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاض خلال الليل وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السياسة النقدية وقلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 20 يوليو 2007.

لكن الخبراء قالوا إن العائد تراجع خلال التعاملات الآسيوية مما رفع المعنويات.

كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي كان آخذا في الارتفاع، بشكل طفيف بعد أن أعلن بنك اليابان عن إجراءات للسيطرة على العوائد.

وهبط سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.51 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. كما خسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.04 بالمئة. وتراجع سهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 1.72 بالمئة.

من ناحية أخرى، قفز سهم دايتشي سانكيو 14.42 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن اتفاقية بقيمة 5.5 مليار دولار مع شركة ميرك لتطوير ثلاثة علاجات محتملة للسرطان.

وقفز قطاع الأدوية 2.4 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.