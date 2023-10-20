العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تزايد المخاوف بشأن التصعيد في غزة وارتفاع عوائد السندات الحكومية وصدور تقارير أرباح مخيبة للآمال للشركات دفعت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 7:06 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليل.

وتراجع المؤشر ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

وقد يزيد التصعيد في غزة من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وأعلنت شركة لوريال عن ارتفاع سريع في مبيعات الربع الثالث مدعومة بالنمو في أوروبا، لكن نتائجها لم تحقق التوقعات بحدوث تعاف قوي في الصين.

وتراجع سهم الشركة الفرنسية لمستحضرات التجميل نحو ثلاثة بالمئة.

وهوي سهم شركة هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق بنسبة 6.6 بالمئة بعد أن جاءت إيرادات الربع الثالث دون التوقعات.

وأدى تراجع السهمين إلى هبوط مؤشر السلع المنزلية في أوروبا بنسبة 1.2 بالمئة، في حين تصدرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة الخسائر على المؤشر لتنخفض 1.5 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم "سيكا" اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة الكيماويات عن زيادة 5.6 بالمئة في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.