العالم اليوم - مفوض شؤون اللاجئين: التصعيد العسكري "كارثي" لأهالي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - أعلن فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أي تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون "كارثيا" على اللاجئين.

وقال فيليبو غراندي لصحافيين في اليابان "أستطيع أن أقول لكم بكل تأكيد أن أي تصعيد إضافي أو حتى استمرار للأنشطة العسكرية سيكون كارثيا على شعب غزة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قوله إنه "يشاطر القلق والمعاناة التي عبر عنها العديد من زملائي ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة".

ووصف هجمات حماس في السابع من أكتوبر ب"المروعة"، وقال إن تداعيات امتداد النزاع إلى لبنان ومناطق أخرى "لا يمكن التنبؤ بها".

وتتكدس مساعدات دولية الجمعة قرب غزة فيما الفلسطينيون بأمس الحاجة للغذاء والماء.

قُتل أكثر من 1400 شخص في الأراضي الإسرائيلية في يوم هجوم حماس حسب السلطات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن حوالي 1500 من مقاتلي حماس قُتلوا في الهجوم المضاد الذي سمح لها باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.

واختطفت حماس 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدلة نشرت الخميس.

في الجانب الفلسطيني، قُتل 3785 شخصًا في قطاع غزة بينهم 1524 طفلًا على الأقل، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.