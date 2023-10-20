ارتفاع جرحى الاحتلال إلى 4834

ارتفاع جرحى الاحتلال إلى 4834اعلنت وزارة صحة الاحتلال الصهيوني إن عدد الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 4834 بينهم 48 ما زالوا بحالة خطيرة.

قالت الوزارة في بيان لها وفق المركز الاعلامي الفلسطيني اليوم “بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الخميس 4629، كان بينهم 12 بحالة حرجة، وهذا يعني تسجيل أكثر من 200 إصابة خلال أقل من 24 ساعة، وهو أمر لا تفصح عنه تباعا قوات العدو.

وتتضارب الأنباء الصهيونية حول حصيلة القتلى الصهاينة، ففي حين تتحدث وسائل تقارير رسمية عن 1400 قتيل، تتحدث تقارير عن 1500 قتيل، مع توقع ارتفاع العدد لاكتشاف جثث إضافية في الساعات الأخيرة، ووجود إصابات خطيرة.

وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال.

ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.

من جهته أعلن جيش العدو شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.

وتسبب هذا العدوان باستشهاد قرابة 3900 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين بجروح.