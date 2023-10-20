العالم اليوم - محمد بن زايد: القمة الخليجية مع دول الآسيان ترسخ التعاون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 02:22 مساءً - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول "الآسيان" سعيا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه في منصة إكس، "شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة".

وأضاف: "الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى الرياض ليرأس وفد الإمارات إلى "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها السعودية وبدأت أعمالها الجمعة.