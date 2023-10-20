العالم اليوم - العربية للطيران الإماراتية تطلق رحلات إلى وجهة جديدة في مصر

انتم الان تتابعون خبر العربية للطيران الإماراتية تطلق رحلات إلى وجهة جديدة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 02:22 مساءً - أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية، الجمعة، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة بعد مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب الدولي ومطار سوهاج الدولي.

وتشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321 والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة والجيزة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.