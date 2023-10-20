الملتقى الوطني لدعم المقـ اومة يصدر بيانا بعد عملية جنين

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دوت الخليج :- اصدر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بيانا الاثنين وصل دوت الخليج نسخة منه وتاليا نصه :

يتوجه الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بتحية الفخر والاعتزاز بسواعد المقاومين الأبطال في جنين الصمود ومخيمها المقاوم الذين سطروا اليوم صفحة مشرقة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، ولقنوا العدو الصهيوني درساً بأن استمرار استباحته للمدن والمخيمات الفلسطينية لن تكون نزهة وسيدفع ثمناً من دماء جنوده المجرمين، وآلته الحربية التي تفتك يومياً بأبناء الشعب العربي الفلسطيني.

ويؤكد الملتقى الوطني أن ما جرى اليوم في جنين مواجهة بطولية غير متكافئة بالعدد والعدة استخدم فيها الكيان الصهيوني كل وسائل القتل بما فيها طائرات الأباتشي الأمريكية، والآليات ومجموعات متنوعة من القتلة والإرهابيين، لكن إرادة المقاومة هي التي حددت مسار المواجهة وخاضت معركة بطولية مع المهاجمين الصهاينة وطبقت وسائل الحرب الشعبية بنصب كمائن محكمة أوقعت في صفوف العدو إصابات محققة وتدمير عدد من آلياته.

واعتبر الملتقى الوطني أن الصراخ والعويل الذي صدر من وزراء العدو وقادته العسكريين بعد الخسائر التي وقعت في صفوف قواته، واطلاق التهديدات باستخدام المدرعات والطائرات الحربية، واجتياح شمال الضفة الغربية المحتلة تعكس الأزمة العميقة التي يعيشها الكيان، وتلاشي قوة الردع التي كان يتغنى بها، وأن كل هذه التهديدات لن ترهب المقاومة وحاضنتها الشعبية وستكون له بالمرصاد، لتؤكد له أنه واهم بامكانية القضاء على المقاومة بل سيشتد عودها ولن تكون لوحدها في المعركة بعد تجسيد وحدة الساحات التي لن تسمح للكيان الصهيوني الاستفراد بالشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

ويدعو الملتقى الوطني كل القوى الشعبية العربية بالانتصار للمقاومة في فلسطين ودعمها بكل الوسائل المتاحة، وتكريس ثقافة المقاومة في مواجهة ثقافة الهزيمة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، واستثمار ما يجري من تحولات في المشهد الدولي بتراجع دور الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني لفرض معادلة جديدة في الصراع مع المشروع الصهيوني وأدواته في المنطقة العربية.

الرحمة لأرواح شهداء جنين والشفاء للجرحى

الحرية للأسرى والمجد للمقاومة

عمان في 19/6/2023

الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن