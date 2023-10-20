السماح لحاملي تأشيرتي "الشنغن" والأميركية بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:10 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن الأردن يسمح لحاملي تأشيرة "الشنغن" والحاصلين على التأشيرة الأميركية بالدخول إلى أراضي المملكة من غير موافقة مسبقة.
مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة، قال إنه يشترط أن تكون التأشيرتين "الشنغن" والأميركية سارية المفعول لمدة 6 شهور.
جاء ذلك خلال مشاركة الدهامشة في جلسة حول "الاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ضمن فعاليات منتدى المال والأعمال الأردني والعراقي التي افتتحت اليوم.
الدهامشة قال من جهة أخرى، إن العراقيين المقيمين في دول العالم كافة وراعياها لا يحتاجون موافقة مسبقة، يعاملون معاملة راعيا تلك الدول.
وأوضح أن "إقامة المستثمرين وعائلاتهم ورجال الأعمال وعائلاتهم تجدد بنفس اليوم"، مشيرا إلى أن هذه العائلات تمنح إقامة لمدة 5 سنوات أسوة برب الأسرة إذا كان حاصلا على هذه المدة وحتى وإن لم تقيم الاسرة في المملكة لـ 10 سنوات، وذلك بموجب صلاحيات وزير الداخلية.
وأضاف أن وزير الداخلية استثنى المستثمرين وأفراد أسرهم الحاصلين على إقامة لـ 5 سنوات من شرط عدم المكوث لمدة 6 أشهر خارج البلاد، حيث إن "الوضع الطبيعي أن من يغادر البلاد أكثر من 6 أشهر فإن إقامته تعتبر لاغية".
وتحدث عن تسهيلات وفرتها وزارة الداخلية فيما يخص دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى المملكة من خلال منحهم تأشيرة لمدة 5 سنوات، بحيث يحصل المسافر على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر عند كل سفرة خلال الـ 5 سنوات من المركز الحدودي مباشرة.
وقال إن "هذا ما يميز التأشيرة الأردنية التي تمنح لمدة 5 سنوات عن غيرها من التأشيرات التي تصدرها دول العالم لنفس المدة".
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