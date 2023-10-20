استشهاد الطيار علي الحراسيس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:10 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- انتقل الى رحمة الله تعالى الطيار علي الحراسيس متأثرا باصابته جراء سقوط مروحية في عمان . انا لله وانا اليه راجعون ...

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