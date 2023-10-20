نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان.. بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس للبلاد بعد توافق قوى المعارضة على اسم مرشحها على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 يونيو، حسبما أفادت مراسلة قناة الحرة في بيروت.

وتأتي دعوة بري الجديدة بعد يوم من إعلان قوى مسيحية ومعارضة ونواب مستقلون، عن ترشيح مسؤول صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لرئاسة البلاد، مما يمثل تحديا لسليمان فرنجية مرشح حزب الله، بحسب رويترز.

وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية حادة تمر منها البلاد.

وصادق اجتماع للقوى المعارضة على ترشيح أزعور، المدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ووزير المالية اللبناني الأسبق.

وكان حزب الله الموالي لإيران وحليفته "حركة أمل" الشيعية قد دعما فرنجية (56 عاما)، وهو سليل عائلة مسيحية لبنانية لها باع طويل في السياسة وحليف لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفق رويترز.

وقال النائب المناهض لحزب الله، ميشال معوض، إنه سحب ترشحه دعما لأزعور. وسبق أن حصل معوض أكثر من مرة على أكبر عدد من الأصوات في مجلس النواب في تصويت لاختيار رئيس للبلاد، لكن لم يكتب له النجاح لعدم كفاية عدد الأصوات للفوز بالمنصب.

وذكر نواب من المعارضة أن التوافق على أزعور قد يساعده في الحصول على 65 صوتا المطلوبة لانتخابه في اقتراع سري في المجلس التشريعي المؤلف من 128 مقعدا حتى يتولى المنصب، في بلد يقوم نظامه على تقاسم المناصب بين المكونات السياسية والطائفية.

وبموجب النظام السي