بسبب الفواتير.. وزير الطاقة اللبناني يهدد بقطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:10 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- ألمح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض لإمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات في حال عدم سداد تكلفة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين للكهرباء.
وأكد الوزير على ضرورة دفع اللاجئين تكاليف استهلاك الكهرباء، مشيرا في تصريحات نقلها حساب رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر إلى أن اللبنانيين ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء، داعيا كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه.
وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على تغطية التكلفة، أشار فياض إلى أنهما "أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول".
وتابع "لا نزال لغاية الآن إيجابيين، ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة".
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