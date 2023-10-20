نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إعلام عبري: آلية إسرائيلية تدفن لبنانيا في بلدة حدودية على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- دفنت آلية عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، مواطنا لبنانيا تحت الرمال، أثناء محاولته منعها من تجريف أرضه في بلدة حدودية جنوب لبنان، وفق إعلام عبري.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة "14" الخاصة، مقطع فيديو يوثق الواقعة، تابعه مراسل الأناضول.

ويظهر الفيديو المواطن اللبناني وهو يتصدى بجسده للجرافة الإسرائيلية حتى دُفن تحت الرمال، لكن عناصر من قوات "يونيفيل" الأممية الموجودة في المكان تمكنت من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

وقالت القناة العبرية إن "لبنانيا يعمل راعيا في المنطقة حاول انتهاك السيادة الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

من جانبها، قالت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، إن "جرافات العدو كانت تقوم بأعمال تجريف لأراض زراعية محتلة يملكها لبنانيون في مرتفعات كفر شوبا‫‫".

وأضافت أن "راعيا لبنانيا يدعى إسماعيل ناصر، تصدى لإحدى الجرافات بجسده في مرتفعات البلدة خلال عملية تجريف كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأرض المحتلة بحجة العمل خلف خط الانسحاب".

وحتى الساعة 18:10 (ت.غ)، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أو اللبناني تعليق رسمي حول الحادثة.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان الحدودية، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين الجماعة وإسرائيل بتسخين الأجواء.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة "الخط الأزرق" على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

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