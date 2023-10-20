العالم اليوم - بعد تأييده فلسطين.. بايرن ميونيخ يصدر بيانا حول نجمه المغربي

انتم الان تتابعون خبر بعد تأييده فلسطين.. بايرن ميونيخ يصدر بيانا حول نجمه المغربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق البافاري، عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.

وقال بايرن ميونيخ في بيان الجمعة: "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وجاء منشور مزراوي وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وشهد توجها مختلفا عن توجه الفريق، الذي دعم إسرائيل منذ اليوم الأول.

وقال بطل ألمانيا في بيان: