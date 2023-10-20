العالم اليوم - 5 دولارات تفصل أونصة الذهب عن مستويات 2000 دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الجمعة وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت فيتش سلوشنز في مذكرة إن الذهب حصل على دفعة "مع تراجع مخاوف بشأن رفع المركزي الأميركي للفائدة مرة أخرى في 2023". وتوقعت أن يبلغ متوسط الأسعار هذا العام 1950 دولارا.

وتزيد الفائدة المرتفعة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 1028 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1983.46 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1995.70 دولار.

وارتفع الذهب 2.6 بالمئة هذا الأسبوع، وزاد 150 دولارا منذ بداية التصعيد الأخير في الصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.20 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 898.05 دولار للأونصة، ويتجه المعدنان لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي. لكن البلاديوم هبط 0.8 بالمئة إلى 1105.12 دولار، متجها لتسجيل رابع خسارة أسبوعية.