نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ملك البحرين يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، سيصل في زيارة إلى مصر اليوم.

ليترأس ملك البحرين، وفد المملكة إلى أعمال القمة الدولية لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام والتي تعقد في القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

وقد أعلن العديد من زعماء وقادة عدد من الدول العربية والأوروبية عن مشاركتهم في قمة السلام المزمع عقدها في القاهرة غدا السبت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستعقد خصيصا لبحث تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.