العالم اليوم - غزة.. مقتل 18 مسيحيا فلسطينيا بقصف بطريركية الأرثوذكس

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 18 مسيحيا فلسطينيا بقصف بطريركية الأرثوذكس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:25 مساءً - قالت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس في غزة بأن 18 فلسطينيا مسيحيا قتلوا، فيما لم تصدر الكنيسة تفاصيل عن العدد النهائي للقتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جزءا من الكنيسة تعرض لأضرار جراء ضربة على مركز قيادة لفصيل مسلح وإنه يراجع الواقعة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن ما لا يقل عن 500 مسلم ومسيحي كانوا يحتمون في الكنيسة من القصف الإسرائيلي.

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيانا "استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة"، وفقا لرويترز.

وأظهرت لقطات مصورة في مجمع الكنيسة طفلا مصابا وهو يسحب من تحت الأنقاض مساء. وقال عامل في الدفاع المدني إن شخصين في الطوابق العلوية تمكنا من النجاة لكن من كانوا في السفلية قتلوا أو لا يزالون تحت الأنقاض.

وهناك نحو ألف مسيحي أغلبهم من الروم الأرثوذوكس من بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مركزا قريبا للقيادة والسيطرة استخدم في تنفيذ هجمات على إسرائيل.

وأضاف "تضرر جدار للكنيسة في المنطقة نتيجة ضربة جيش الدفاع. نحن على دراية بتقارير عن سقوط ضحايا. الواقعة قيد المراجعة".

ارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة

في الأثناء، استمرت إسرائيل في شن غاراتها على قطاع غزة.

وشهدت عدة مواقع في القطاع اليوم قصفا إسرائيليا عنيفا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر إلى 4137 قتيلا على الأقل، إضافة إلى 13162 جريحا وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة المكتظ بالسكان، فسوت بنايات بالأرض ودمرت البنية التحتية منذ شنت حماس هجوما مباغتا عليها في السابع من أكتوبر.

مقتل 13 فلسطينيين في الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 13 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم.

وقال مسؤول محلي في المخيم، إن القوات الإسرائيلية استهدفت عددا من المواطنين بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المخيم عقب اشتباكات مع الفلسطينيين.