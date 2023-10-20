العالم اليوم - بتكوين تتجاوز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تتجاوز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:25 مساءً - تخطت بتكوين، الجمعة، حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمئة خلال اليوم إلى 30,037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.

وفي ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة التي من بينها العملات المشفرة والمعادن خاصة الذهب.