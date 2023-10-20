نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه استهدف خلية من 3 عناصر تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السياج على الحدود اللبنانية وذلك عقب إعلان الجيش أنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، حيث قامت القوات الإسرائيلية بمسح المنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق اليوم على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان