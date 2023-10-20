عاجل - فلسطين مباشر.. روسيا تصدر بيانا مهما تحذر مواطنيها بشأن جرائم "الصهاينة" في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين مباشر.. روسيا تصدر بيانا مهما تحذر مواطنيها بشأن جرائم "الصهاينة" في غزة

فلسطين، فلسطين مباشر، أخبار فلسطين، فلسطين اليوم، فلسطين الآن، نصحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن.

وقالت الوزارة في بيان: "نواصل العمل عن كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة".

الكرملين ترد على تصريحات بايدن

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الوقت الحالي ربما يمثل لحظة خطيرة وإن التهديد الذي يواجه المواطنين الروس سيزداد بشدة بمجرد أن تبدأ قوات الاحتلال عمليتها البرية المتوقعة في غزة.

ويقول الاحتلال الإسرائيلي، إنه يريد القضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة ونفذت قبل أسبوعين هجوما داخل مستوطنات إسرائيلية قُتل فيه 1400 شخص.

وترد الصهاينة، بقصف مكثف على القطاع يوميا، فيما أعلن المسؤولون الفلسطينيون عن مقتل أكثر من 4000.

وفي تصريحات له أمس الخميس، سعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تشبيه أفعال حماس بأفعال بوتين، حين غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، قائلًا إن حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين لكنهما يشتركان في هذا: كلاهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة.

وقال ديمتري بيسكوف، إن مثل هذا الخطاب غير مناسب لرئيس دولة مسؤول، ولا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة لنا، لا نقبل مثل هذه اللهجة تجاه روسيا الاتحادية وتجاه رئيسنا، ورفض الكشف عمن سيمثل روسيا في قمة السلام في القاهرة غدا السبت، وأحال السؤال إلى وزارة الخارجية.