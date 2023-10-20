نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى الروس جراء التصعيد في فلسطين إلى 20 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سفير روسيا لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، أناتولي فيكتوروف، أن عدد القتلى من المواطنين الروس جراء التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ارتفع إلى 20، فيما يعد 7 آخرون في عداد المفقودين.



روسيا تدين الهجمات العشوائية في غزة



وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن روسيا تدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي عند تعليقه على الوضع المتعلق بقصف كنيسة القديس بورفيري للروم الأرثوذكس في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات، بغض النظر عمن ينفذها، ضد الأهداف المدنية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" في غزة في بيان لها الخميس أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية، التي وصفتها "حماس" بأنها "إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل".

ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هذا القصف مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".