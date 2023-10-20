ولي العهد الأردني يشرف على تجهيز طائرة مساعدات جديدة لدعم غزة

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت طائرة مساعدات أردنية لدعم الأهالي في غزة إلى مطار العريش العسكري في مصر، وبدء تنزيل المساعدات، حسبما أفادت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الجمعة.

وكانت الطائرة غادرت عند الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة من مطار ماركا إلى العريش محملة بـ 7 أطنان من المواد الطبية.

وأشرف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على تجهيز الطائرة التي تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حسبما جاء في بيان للديوان الملكي الهاشمي.

وقال البيان إن ولي العهد ودع في مطار ماركا العسكري طاقم الطائرة المتوجهة إلى مطار العريش لإيصالها إلى قطاع غزة، مؤكدا أن "مصير الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام وينال حقوقه في دولته، مهما طالهم الظلم".

وحذر الأمير الحسين من سياسة العقاب التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيل في حربها على غزة، مشددا على أن اتباع سياسية استهداف المدنيين الآمنين وحصارهم يخرق القانون الدولي، وأضاف أن "قطع المياه والدواء والغذاء والكهرباء لا يستخدم ورقة ضغط وهذا غير مقبول وغير إنساني".

وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، اليوم الجمعة، وجود تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية في غزة، بينما ليس هناك تنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وتحدث زايد عن استقبال أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة كانت الطائرة الأردنية أولها، بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني في وقت سابق، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في القطاع، عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري.