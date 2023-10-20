نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين يصل مصر للمشاركة في قمة القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مطار القاهر الدولي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين يترأس وفد المملكة للمشاركة في أعمال القمة الدولية التي تعقد يوم غد السبت لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب ملك البحرين لدى وصوله مصر عن بالغ التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوة البحرين للمشاركة في قمة القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة.

مشيدا، على حرص مصر الدائم لبذل كافة الجهود والمساعي الخيرة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتخفيف تداعياتها، وتوفير الحماية لشعب غزة الشقيق وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، ودفع جهود إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يسهم في التوصل لتسوية سياسية وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

مشيرا إلى الدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به مصر لدعم السلام والأمن والاستقرار في الوطن العربي، وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز التضامن والتكاتف والتعايش السلمي لما فيه الخير والنفع للدول والشعوب العربية.