عاجل - بث مباشر فلسطين اليوم.. "حزب الله" يطلق 30 قذيفة على مستوطنات غلاف غزة

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر فلسطين اليوم.. "حزب الله" يطلق 30 قذيفة على مستوطنات غلاف غزة

بث مباشر فلسطين اليوم.. "حزب الله" يطلق 30 قذيفة على مستوطنات غلاف غزة.. أعلن حزب الله اللبناني، استهداف عدد من مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وإطلاق نحو 30 قذيفة من أراضي لبنان تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فضلًا عن انتفاضة عدد كبير من المواطنين في مسيرات بمدن الضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

قمة مصر الدولية للسلام بحضور عدد من قادة دول العالم

وتعقد مصر "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية، غدا السبت 21 أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

بث مباشر فلسطين الآن.. المساعدات في طريقها إلى غزة.. ومظاهرات حاشدة في مصر

فلسطين بث مباشر.. مظاهرات حاشدة بمحافظات الجمهورية

فسطين بث مباشر، وشهدت محافظات الجمهورية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية، مظاهرات غاضبة من قبل المواطنين عقب استهداف الصهاينة مستشفى المعمداني وقصفها؛ لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

بث مباشر اليوم فلسطين.. المصريون ينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

قمة مصر لدعم قطاع غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوقا ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.

وجاءت الجهود المصرية في المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ونظرا لثقل القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالات متعددة شملت الأمين العام المتحدة ورئاسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.