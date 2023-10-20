الآف العراقيون يتظاهرون في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة

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أحمد جودة - القاهرة - تظاهر الآلاف من المواطنين العراقيين، اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد، وذلك بعد أن أدوا صلاة الجمعة نصرة لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي، حسب مراسل Rt.

وذكر مراسل Rt، أن الآلاف تجمعوا في منطقة الأعظمية ببغداد قبل وبعد صلاة الجمعة ونددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورفعوا شعارات تطالب الدول العربية بـ "موقف صارم مما يحدث في فلسطين".

وأضاف، أن المتظاهرين رددوا أدعية النصر لغزة والهلاك لإسرائيل.