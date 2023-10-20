العالم اليوم - "وول ستريت" تتراجع مع ارتفاع عوائد الخزانة والتصعيد في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الجمعة، إذ تحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي، في حين ظل المستثمرون قلقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

تحركات الأسهم خلال الساعة الأولى من التداولات، انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 48.90 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى 33365.27 نقطة. ونزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 4.15 نقطة، أو بنسبة 0.10 بالمئة، إلى 4273.85 نقطة. كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 28.40 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 13157.77 نقطة. وتتجه المؤشرات الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من متوسط 2 بالمئة.

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