العالم اليوم - البيت الأبيض يطلب من الكونغرس مبلغا ضخما لأوكرانيا وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - طلب البيت الأبيض من الكونغرس، الجمعة، ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونغرس المتعثر.

يأتي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن معها في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.

وظل المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.