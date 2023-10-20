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المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان وسديروت

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الجمعة، عن قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على هجمات جيش العدو الصهيوني على غزة. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان وسديروتأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الجمعة، عن قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على هجمات جيش العدو الصهيوني على غزة. بدورها.. جددت كتائب القسام قصف تحشدات للعدو قرب "مفكعيم" برشقة صاروخية، كما قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية. واعترفت وسائل إعلام العدو الصهيوني بوقوع أضرار كبيرة في "سديروت" و"عسقلان". وقالت قناة 13 الصهيونية: "أضرار كبيرة جراء سقوط صواريخ في سديروت وعسقلان". ونشرت "سرايا القدس"، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للمواقع والحشودات العسكرية الصهيونية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

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