العالم اليوم - حكومة المغرب تستهدف ميزانية بقيمة 62 مليار دولار في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 11:24 مساءً - قدمت وزارة المالية المغربية، الجمعة، إلى البرلمان الموافقة على مسودة ميزانية 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي. ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، تعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 بالمئة في 2024 مقابل 3.4 بالمئة متوقعة هذا العام.

وتتوقع أيضا أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام، على الرغم من زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.

وقالت المملكة إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وصرحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي لأعضاء البرلمان في وقت لاحق من اليوم بأن الحكومة ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.

وأضافت أن تعميم التأمين الصحي الشامل يتطلب الارتقاء بالقطاع الصحي الذي خصصت له الحكومة 3.1 مليار دولار العام المقبل.

وقالت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي إنها ستقدم دعما ماليا لمساعدة الطبقة ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة في الحصول على السكن.

وقالت الوزيرة إن المغرب الذي يعاني من الجفاف خصص أيضا 1.8 مليار دولار للاستثمار في الممرات المائية والسدود ومحطات تحلية المياه.

وأضافت أن ميزانية 2024 خصصت مبلغا قياسيا قدره 335 مليار درهم (32.5 مليار دولار) للاستثمارات العامة، بزيادة 11.6 بالمئة.

وتتوقع الحكومة أن يتباطأ التضخم إلى 2.4 بالمئة العام المقبل من ستة بالمئة متوقعة هذا العام.

كما خصصت الحكومة ميزانية قدرها 16.357 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للتحكم في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين العام المقبل.

وقالت وزيرة المالية إن المحتاجين سيبدأون في تلقي مساعدات نقدية مباشرة بقيمة 500 درهم على الأقل شهريا بحلول نهاية السنة.