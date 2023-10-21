العالم اليوم - بلينكن: ينبغي تنفيذ العملية البرية في غزة وفق القانون الدولي

انتم الان تتابعون خبر بلينكن: ينبغي تنفيذ العملية البرية في غزة وفق القانون الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 12:24 صباحاً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي إن "حماس تتحمل مسؤولية الأميركيين المحتجزين لديها".

وأعرب المسؤول الأميركي عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن محتجزتين أميركيتين.

وفيما يلي أبرز ما قاله بلينكن في كلمته:

• هناك 10 أميركيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة.

• يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة ودون شروط.

• فريق من السفارة الأميركية في إسرائيل سيتسلّم الأميركيتَيْن المُفرَج عنهما قريبا.

• لا أصدّق كل ما تقوله حماس وموقفنا واضح.

• بكل نقاش أجريه هناك رؤية تتعلق بتلبية تطلّعات الفلسطينيين ولا بديل جيدا عن هذه الرؤية وسنواصلها.

• خلال جولتي في الشرق الأوسط أكّدت تعزيز التعاون من أجل إطلاق الرهائن وإيصال المساعدات لغزة.

وأفاد بيان صادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن "مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".