نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انعقادها اليوم.. ما أبرز الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لوقف القصف على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لإستضافة قمة القاهرة للسلام، خلال الساعات القادمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تهدف إلى بحث التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وصولا إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة وعمليات الإبادة والمجاز التى راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وتضم قائمة الدول المشاركة حتى الآن في قمة القاهرة للسلام، والتي يتولي رأستها الرئيس عبد الفتاح السيسي:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

ولى عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

السيسي يعلن عقد قمة طارئة يوم السبت

وفي وقت سابق، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لحضور القمة في القاهرة يوم السبت، لبحث آخر الأوضاع في فلسطين.

ويتوقع أن يحضر هذا القمة العديد من قادة الدول والمنظمات الدولية، والتى ستتناول مناقشة العديد من القضايا الدولية،على رأسها القضية الفلسطينية.