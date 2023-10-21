نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في شوارع تونس لدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تونس شهدت العديد من المظاهرات والتي أصبحت مألوفة خلال هذه الأيام وهي داعمة للشعب الفلسطيني وتستنكر الاعتداءات عليهم من قبل الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه المظاهرات ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، المظاهرات جاءت استجابة للنداءات بالتظاهر في جمعة الغضب، وطالبت بطرد السفير الفرنسين مشيرة إلى أن المظاهرات زادت بعد قص مستشفى المعمداني.

وقالت مراسلة القناة، إنه طوال اليوم تكون المسيرات موجودة في شارع "الحبيب بورقيبة "، كما يوجد تظاهرات في المدارس وهناك تعبير عن الموقف الشعبي الرسمي بداية من حملة التبرعات التي يتم جمعها مع الهلال الأحمر بالإضافة لكل الأجهزة الطبية والأدوية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه يوجد دفعات من المساعدات ستصل لمطار العريش خلال الأيام المقبلة كما يتم جمع التبرعات لإرسالها لتونس.