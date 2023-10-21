نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جو بايدن عن معبر رفح: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سوف يتم فتح معبر رفح البري، مشييرًا أنه أخذ تعد من الإسرائيليين ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي: “يجب إعادة رصف الطريق السريع لأنه كان فيحالة سيئة للغاية"، منوهًا بإنه في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة ستصل نحو 20 شاحنة ممتلئة بالمساعادات.

وقال جو بايدن، عبر تصريحات له على موقع سكاي نيوز، اليوم السبت، إن إسرائيل سترجئ غزوها البري لغزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن.

وأفرجت حركة حماس عن أسيرتين أميركيتين الجمعة وأشارت إلى إمكانية الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين، فيما واصلت إسرائيل لليوم الرابع عشر قصف قطاع غزة الذي ينتظر سكانه دخول المساعدات الملحة عبر معبر رفح.

تصريح بايدن بالفيديو

وعلى صعيد آخر كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب من قبل بحزمة مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 61 مليار دولار، منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وأطلقت الولايات المتحدة ترسانة بقيمة 44 مليار دولار كمساعدة أمنية، وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الخارجية.

ويطالب بايدن بتقديم مبلغ إضافي قدره 14.3 مليار دولار لإسرائيل، و2 مليار دولار أخرى لأمن تايوان والمحيطين لهندي والهادئ، وما يزيد قليلًا عن 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: لا أولوية لي حاليا سوى تحرير الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، مشددا: ولدت إسرائيل لتكون بلدا آمنا لليهود، ولو لم تكن إسرائيل موجودة، لتوجب علينا إقامة دولة إسرائيل، مشيرا إلى ضرورة ضمان أمنها.

وذكر بايدن، أنه طلب من حكومة إسرائيل الموافقة على دخول المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى موافقتها على دخول قوافل المساعدات من مصر إلى غزة.

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