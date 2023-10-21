نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. وزير الخارجية التركي يشارك في قمة السلام بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيحضر قمة السلام بالقاهرة، اليوم السبت، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت الوزارة، في بيان، نقلته سفارة تركيا في القاهرة، أن الوزير التركي سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة.

وتستضيف مصر قمة دولية للسلام، اليوم السبت، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، بالعاصمة الإدارية، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، والشروع في بحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين.

وتأتي قمة القاهرة الدولية للسلام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة قمة دولية حول القضية الفلسطينية.