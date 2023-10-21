العالم اليوم - فيديو: تظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 04:26 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بإغلاق الآلاف من المتظاهرين شوارع في نيويورك، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وطالب المتظاهرون وفق مراسلنا بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومنعت شرطة نيويورك المتظاهرين من الوصول إلى "تايمز سكوير".

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الجمعة: "تحدث الرئيس جو بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأكد الرئيس مجددا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل بما يتوافق مع قانون الحرب ليشمل حماية المدنيين في غزة العالقين في الصراع الذي بدأته حماس".

وأضاف البيان: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء متابعة الزيارة التي قام بها الرئيس إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك خطط لبدء نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر".

وتابع البيان: "ناقش الطرفان الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك مواطنين أميركيين، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين في غزة".