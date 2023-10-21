عاجل - "بايدن" يتلاعب بالتصريحات.. فضيحة مدوية يفجرها البيت الأبيض بشأن غزو الصهاينة لـ غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "بايدن" يتلاعب بالتصريحات.. فضيحة مدوية يفجرها البيت الأبيض بشأن غزو الصهاينة لـ غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يعتقد أن السؤال عن مدى رغبته في الإفراج عن المزيد من الرهائن وليس تأجيل الغزو البري، وناقشا بايدن ونتنياهو الجهود لإطلاق الرهائن لدى حماس وتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة، حسب ما جاء في سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

ضغوط على إسرائيل لتأجيل هجومها البري على غزة

وكشفت شبكة "بلومبرج"، عن أن إسرائيل تواجه ضغوطا أميركية وأوروبية غير معلنة، لتأخير خطة الهجوم البري في غزة، أملا في عقد صفقة لتحرير المحتجزين لدى حركة "حماس".

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، زيادة مستوى المطالب الغربية، لمنح فرصة زمنية بهدف إجراء مفاوضات مع حركة "حماس" بشأن الإفراج عن المحتجزين.

ومنذ أن شنّت حركة حماس هجومها في السابع من أكتوبر، تختلف المعلومات بشأن عدد المحتجزين لدى الحركة وجنسياتهم، كما تتفاوت كذلك ردودُ فعل الدول، التي لديها رعايا محتجزون داخل غزة.

وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته الحركة من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.

كما تقول الحركة إن جماعات مسلحة أخرى في القطاع تحتجز 50 آخرين، وأن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد بلغ عدد الأطفال والقاصرين ثلاثين شخصا، في حين يبلغ عدد الأشخاص فوق الستين عشرين شخصا، أما النساء فلا توجد معلومات مؤكدة عن عددهم.

وبالنسبة لجنسيات الأجانب المتواجدين في قبضة "حماس"، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بعد الإفراج عن رهينتين أمريكيتين: "هناك 10 أمريكيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة".

تايلاند من جهتها؛ قالت إن 14 من رعاياها محتجزين في غزة، بينما صرّحت الأرجنتين عن 16، وبريطانيا عن 9، وألمانيا عن 8.

ووفق تقارير أمريكية، فإن واشنطن أرسلت وحدة عمليات "دلتا فورس" المتخصصة في عمليات تحرير الرهائن إلى إسرائيل.

أما ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، فقال إن حكومته تجري محادثات مع دول المنطقة للمساعدة في تأمين عودة البريطانيين.

بدورها؛ قالت الأرجنتين إنها تجري محادثات مع الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مكان مواطنيها، في حين فتحت ألمانيا تحقيقا إذ يلزم قانونها بفتح تحقيق بالجرائم التي تحدث في الخارج إذا كان أحد أطرافها من الجنسية الألمانية.