العالم اليوم - سقوط 30 قتيلا في غزة جرّاء قصف إسرائيلي عنيف

انتم الان تتابعون خبر سقوط 30 قتيلا في غزة جرّاء قصف إسرائيلي عنيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 05:28 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل نحو 30 فلسطينيا، فجر اليوم السبت، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما قتل 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر أن شخصين قتلا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف.

كذلك قتل خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.