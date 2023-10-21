السفارة الأميركية في إسرائيل: تلقينا معلومات عن فتح معبر رفح البري صباح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم السبت، بأنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيُفتح اليوم في تمام العاشرة صباحا.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أنه إذا فتحت الحدود فلا توجد معلومات حول المدة التي سيبقى فيها المعبر مفتوحا أمام «المواطنين الأجانب لمغادرة غزة».

وتابعت: «نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأميركيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر».

وأمس، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الجانب المصري من معبر رفح إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

ودعا إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة، مضيفا «نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من رفع شروط توصيل المساعدات».

وأضاف في المؤتمر الصحفي من أمام معبر رفح «من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولايجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات».

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 4000 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.